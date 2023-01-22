Фитнес и здоровье
20:25, 22 января 2023
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18 преимуществ витамина D для здоровья

Согласно исследованиям

Получение суточной дозы витамина D является ключевым компонентом здорового образа жизни. Издание StudyFinds проанализировали множество исследовательских статей об этом витамине и о том, как он может улучшить ваше здоровье. Авторы выявили 18 преимуществ получения витамина D в необходимых количествах.

18 преимуществ витамина D для здоровья

Фото: Unsplash

  1. Помогает справиться с депрессией.
  2. Предотвращает вредное воспаление.
  3. Защищает от слабоумия и инсультов.
  4. Помогает бороться с болезнью Альцгеймера, Паркинсона и раком.
  5. Снижает риск рака у пожилых людей.
  6. Снижает риск развития аутоиммунных заболеваний.
  7. Снижает риск рака молочной железы.
  8. Снижает риск развития рассеянного склероза вдвое.
  9. Снижает риск колоректального рака.
  10. Снижает риск сердечных заболеваний.
  11. Защищает от COVID-19.
  12. Предотвращает простуду, грипп и другие респираторные инфекции.
  13. Значительно снижает риск прогрессирующего рака.
  14. Влияет на интеллект ребёнка.
  15. Уменьшает тяжелые симптомы экземы.
  16. Ослабляет побочные эффекты химиотерапии.
  17. Увеличивает продолжительность жизни больных раком.
  18. Снижает риск аутизма во время беременности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу здоровья посоветуйтесь со специалистом.

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