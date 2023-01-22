18 преимуществ витамина D для здоровья

20:25, 22 января 2023
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18 преимуществ витамина D для здоровьяСогласно исследованиям
Получение суточной дозы витамина D является ключевым компонентом здорового образа жизни. Издание StudyFinds проанализировали множество исследовательских статей об этом витамине и о том, как он может улучшить ваше здоровье. Авторы выявили 18 преимуществ получения витамина D в необходимых количествах.
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- Помогает справиться с депрессией.
- Предотвращает вредное воспаление.
- Защищает от слабоумия и инсультов.
- Помогает бороться с болезнью Альцгеймера, Паркинсона и раком.
- Снижает риск рака у пожилых людей.
- Снижает риск развития аутоиммунных заболеваний.
- Снижает риск рака молочной железы.
- Снижает риск развития рассеянного склероза вдвое.
- Снижает риск колоректального рака.
- Снижает риск сердечных заболеваний.
- Защищает от COVID-19.
- Предотвращает простуду, грипп и другие респираторные инфекции.
- Значительно снижает риск прогрессирующего рака.
- Влияет на интеллект ребёнка.
- Уменьшает тяжелые симптомы экземы.
- Ослабляет побочные эффекты химиотерапии.
- Увеличивает продолжительность жизни больных раком.
- Снижает риск аутизма во время беременности.
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