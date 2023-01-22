18 преимуществ витамина D для здоровья

Согласно исследованиям

Получение суточной дозы витамина D является ключевым компонентом здорового образа жизни. Издание StudyFinds проанализировали множество исследовательских статей об этом витамине и о том, как он может улучшить ваше здоровье. Авторы выявили 18 преимуществ получения витамина D в необходимых количествах.