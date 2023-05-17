19 лучших продуктов для здорового кишечника

Диетологи перечислили лучшие продукты, которые стоит взять на заметку всем, кто заботится о здоровье кишечника.

Кефир. В нём содержится много пробиотиков, благодаря которым можно улучшить состояние кишечника, пищеварение. Помогают пробиотики также при запоре, диарее, вздутии живота, хронических болезнях кишечника.

Спаржа. Она даёт несколько преимуществ. Это рост здоровых бактерий в кишечнике (за счёт инулина в спарже), предотвращение запоров (за счёт клетчатки).

Квашеная капуста. Она может уменьшить тяжесть симптомов при синдроме раздражённого кишечника, добавить в кишечник больше полезных бактерий.

Чеснок. Он действует как пребиотик, то есть способствует росту здоровых бактерий в кишечнике.

Йогурт. В его состав входят живые бактерии, улучшающие состояние кишечника. Также они уменьшают воспаление.

Кимчи. В данном блюде есть пробиотики, которые делают состав бактерий в кишечнике более разнообразным.

Миндаль. Согласно результатам недавнего исследования, употребление миндаля может привести к положительными изменениям в функционировании бактерий в кишечнике. Всё потому, что в миндале много клетчатки.

Ягоды. В них много пищевых волокон и полифенолов. Известно, что клетчатка (пищевые волокна) действует как пребиотик, а полифенолы ограничивают рост вредных бактерий.

Бананы. Они содержат растворимую клетчатку. Она считается пребиотиком.

Сорго. В одной чашке этого зерна - почти 13 г клетчатки. Это помогает насытиться и поддерживает здоровье кишечника.