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19 продуктов, которые помогают сбросить вес

Они надолго оставят вас сытыми
По словам экспертов, продукты для похудения, которые действительно работают, — это те, которые помогают вашему организму сжигать жир и поддерживать чувство сытости. Издание Eat this, not that перечислило такие.
19 продуктов, которые помогают сбросить вес
  1. Куркума.

Учёные обнаружили, что соединение куркумин в этой специи способствует потере веса.

  1. Устойчивый крахмал.

Такой крахмал не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Он обрабатывается бактериями толстого кишечника. Устойчивый крахмал встречается в зерновых, семенах и бобовых, а также в сырой картошке, зелёных неспелых бананах и сырой кукурузе.

  1. Авокадо.

  2. Бобовые.

  3. Вишня.

  4. Стейк.

Этот продукт в списке может удивить, но если есть выбирать куски высокого качества и без жира и соусов, то они могут быть полезны.

19 продуктов, которые помогают сбросить вес

  1. Арахисовое и миндальное масло.

  2. Фенхель.

  3. Чистая вода.

  4. Артишоки.

  5. Перец чили.

  6. Треска.

19 продуктов, которые помогают сбросить вес

  1. Арбуз.

  2. Семена чиа.

  3. Красный перец.

  4. Тмин.

  5. Спаржа.

  6. Яблочный уксус.

  7. Специи.

К списку относятся, например, чёрный перец, корица, кайенский перец, куркума, тмин и имбирь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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