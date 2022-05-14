19 продуктов, которые помогают сбросить вес

Куркума.

Учёные обнаружили, что соединение куркумин в этой специи способствует потере веса.

Устойчивый крахмал.

Такой крахмал не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Он обрабатывается бактериями толстого кишечника. Устойчивый крахмал встречается в зерновых, семенах и бобовых, а также в сырой картошке, зелёных неспелых бананах и сырой кукурузе.

Авокадо. Бобовые. Вишня. Стейк.

Этот продукт в списке может удивить, но если есть выбирать куски высокого качества и без жира и соусов, то они могут быть полезны.