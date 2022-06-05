+203%: ВОЗ рассказала о приросте числа заболевших обезьяньей оспой

Всего ВОЗ располагает данными о 780 случаях заболевания оспой обезьян из 27 стран в период с 13 мая по 2 июня. Неделей ранее (26 мая) насчитывалось 257 случаев заражения в 23 странах. Разница получилась большой.

Больше всего заболевших насчитывается в Великобритании — 207 человек. Далее следуют Испания (156), Португалия (138), Канада (58) и Германия (57). В России ни одного больного обезьяньей оспой ещё не фиксировали.

Напомним, обезьянья оспа начинается остро с повышения температуры тела, головных и мышечных болей. Почти у 90% больных наблюдается лимфаденит, а на 3-4 день болезни появляется сыпь.