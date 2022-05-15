Сегодня в 15:48
1 мин.
30 тревожных фактов о газировкеНичего хорошего она не даёт
Многие эксперты говорят о вреде газировки для здоровья. Это очень сладкие напитки, которые действительно не могут принести пользу организму. Издание Eat this, not that рассказало об этом подробнее и перечислило 30 тревожных фактов о газировке.
- В ней могут содержаться токсичные химические вещества, например, 4-метилимидазол.
- Она может снижать фертильность, то есть способность к зачатию.
- Может увеличить риск инсульта.
- Может поднять уровень «плохого» холестерина.
- Может сделать вас зависимыми от сахара.
- Может привести к диабету.
- Из-за неё образуется жир на животе.
- Газировка способна повысить кровяное давление.
- И разрушить зубную эмаль.
- Она калорийная.
- Может заставить вас стареть быстрее.
- И навредить почкам.
- Дети, которые пьют газировку, тоже не застрахованы от ожирения.
- Она увеличивает риск сердечных заболеваний.
- Может сделать вас толще в целом.
- Газировка — основной источник калорий, а не хлеб.
- Она может сделать мышцы слабее.
- Может привести к тому, что вы будете питаться нездорово.
- Может увеличить риск рака поджелудочной железы.
- Из-за неё жир может окружать и внутренние органы.
- Разжигает аппетит.
- Может увеличить риск подагры.
- Может вызвать проблемы с лёгкими.
- Может сократить вашу жизнь.
- Может привести к снижению умственных способностей.
- Может ускорить наступление менструации у девочек.
- В одной порции газировки содержится около 16 столовых ложек сахара.
- Она способна ослабить ваши кости.
- И заставить клетки стареть быстрее.
- Употребление газированных напитков даже в течение всего двух недель может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.