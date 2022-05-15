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30 тревожных фактов о газировке

Ничего хорошего она не даёт
Многие эксперты говорят о вреде газировки для здоровья. Это очень сладкие напитки, которые действительно не могут принести пользу организму. Издание Eat this, not that рассказало об этом подробнее и перечислило 30 тревожных фактов о газировке.
30 тревожных фактов о газировке
  1. В ней могут содержаться токсичные химические вещества, например, 4-метилимидазол.
  2. Она может снижать фертильность, то есть способность к зачатию.
  3. Может увеличить риск инсульта.
  4. Может поднять уровень «плохого» холестерина.
  5. Может сделать вас зависимыми от сахара.
  6. Может привести к диабету.
  7. Из-за неё образуется жир на животе.
  8. Газировка способна повысить кровяное давление.
  9. И разрушить зубную эмаль.
  10. Она калорийная.
  11. Может заставить вас стареть быстрее.
  12. И навредить почкам.
  13. Дети, которые пьют газировку, тоже не застрахованы от ожирения.
  14. Она увеличивает риск сердечных заболеваний.
  15. Может сделать вас толще в целом.
  16. Газировка — основной источник калорий, а не хлеб.
  17. Она может сделать мышцы слабее.
  18. Может привести к тому, что вы будете питаться нездорово.
  19. Может увеличить риск рака поджелудочной железы.
  20. Из-за неё жир может окружать и внутренние органы.
  21. Разжигает аппетит.
  22. Может увеличить риск подагры.
  23. Может вызвать проблемы с лёгкими.
  24. Может сократить вашу жизнь.
  25. Может привести к снижению умственных способностей.
  26. Может ускорить наступление менструации у девочек.
  27. В одной порции газировки содержится около 16 столовых ложек сахара.
  28. Она способна ослабить ваши кости.
  29. И заставить клетки стареть быстрее.
  30. Употребление газированных напитков даже в течение всего двух недель может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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