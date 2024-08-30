320 часов работы в режиме GPS: Garmin выпустили смарт-часы для спортсменов Enduro 3

Часы Enduro 3 оснащены множеством функций, предназначенных для любителей активного отдыха. В них реализована технология SatIQ, которая оптимизирует время автономной работы за счет умного переключения между режимами GPS. Часы также имеют титановый ободок, сапфировое стекло и нейлоновый ремешок для большей прочности. Есть и встроенный светодиодный фонарик с режимом красного света.

Расширенные возможности тренировок включают динамическое построение маршрута туда и обратно, тренировки по конкретным видам спорта и планы тренировок на 4−6 недель.

Enduro 3 отслеживает такие ключевые показатели, как тренировочная нагрузка, акклиматизация к жаре и высоте над уровнем моря. Есть и функции мониторинга состояния здоровья, привычные по другим устройствам.

Garmin Enduro 3 по цене $ 899,99 уже доступен в магазинах.