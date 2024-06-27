3D-принтерам предрекли использование в индивидуальной для каждого медицине

После того как в 2015 году FDA одобрило Spritam, первое 3D-печатное лекарство от эпилепсии, многие производители стали разрабатывать свои собственные версии. Однако обеспечение точности и безопасности этих персонализированных лекарств остается "важнейшей задачей", пишут эксперты. Научный сотрудник NIST Томас П. Форбс в своем недавнем исследовании изучил надежные меры контроля качества, сделав акцент на подходе для оптимизации протоколов печати лекарств.

Несмотря на то что в настоящее время преобладают системы струйной печати, способные помещать точные объемы жидких лекарственных материалов в капсулы или лотки, исследование Форбса подчеркивает необходимость строгого контроля для предотвращения ошибок при дозировке. По мере развития 3D-печати лекарств эти достижения обещают произвести революцию в здравоохранении, предлагая эффективное, персонализированное лечение с учетом индивидуальных потребностей пациентов.

Но всё это пока лишь предмет исследований, до полноценного применения пройдет много времени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.