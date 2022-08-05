4 худших алкогольных напитка для людей старше 50 лет

Сегодня в 20:21
1 мин.
4 худших алкогольных напитка для людей старше 50 летВпрочем, весь алкоголь пользы не несёт
Издание Eat this, not that перечислило 4 алкогольных напитка, которые особенно плохи для здоровья людей старше 50 лет.
- Крепкое пиво.
С таким легко превысить лимит разрешённого количества спирта. Лучше выбирать светлое пиво с меньшей крепостью.
- Лонг-Айленд.
С большим количеством алкоголя и добавленным сахаром Лонг-Айленд может содержать около 400 калорий. А это слишком много.
- Маргарита.
Здесь дело тоже в содержании сахара.
- Алкоголь в сочетании с энергетическими напитками.
Такое сочетание может нанести двойной удар по организму.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.