4 худших алкогольных напитка для людей старше 50 лет

Крепкое пиво.

С таким легко превысить лимит разрешённого количества спирта. Лучше выбирать светлое пиво с меньшей крепостью.

Лонг-Айленд.

С большим количеством алкоголя и добавленным сахаром Лонг-Айленд может содержать около 400 калорий. А это слишком много.

Маргарита.

Здесь дело тоже в содержании сахара.

Алкоголь в сочетании с энергетическими напитками.

Такое сочетание может нанести двойной удар по организму.

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