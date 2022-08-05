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4 худших алкогольных напитка для людей старше 50 лет

Впрочем, весь алкоголь пользы не несёт
Издание Eat this, not that перечислило 4 алкогольных напитка, которые особенно плохи для здоровья людей старше 50 лет.
4 худших алкогольных напитка для людей старше 50 лет
  1. Крепкое пиво.

С таким легко превысить лимит разрешённого количества спирта. Лучше выбирать светлое пиво с меньшей крепостью.

  1. Лонг-Айленд.

С большим количеством алкоголя и добавленным сахаром Лонг-Айленд может содержать около 400 калорий. А это слишком много.

  1. Маргарита.

Здесь дело тоже в содержании сахара.

  1. Алкоголь в сочетании с энергетическими напитками.

Такое сочетание может нанести двойной удар по организму.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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