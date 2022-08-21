4 лучших овоща для здоровья печени

4 лучших овоща для здоровья печениОвощи в принципе полезны
- Свёкла.
Свёкла богата питательными веществами, которые поддерживают здоровье печени. Текущие данные свидетельствуют о том, что определённые антиоксиданты, содержащиеся в овоще, обладают антиканцерогенными и противовоспалительными свойствами.
- Брокколи.
Одно исследование, проведённое на мышах, показало, что у животных, которых кормили брокколи, были лучше показатели здоровья печени и реже встречались неалкогольная жировая болезни печени (НАЖБП) и опухоли.
- Брюссельская капуста.
Учёные увидели, что сырая брюссельская капуста, скармливаемая мышам, повышает уровень полезных ферментов в печени и лёгких.
- Различная листовая зелень.
Это, например, шпинат и кейл. Как и другие овощи в этом списке, листовая зелень богата антиоксидантами.
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