4 лучших овоща для здоровья печени

Свёкла.

Свёкла богата питательными веществами, которые поддерживают здоровье печени. Текущие данные свидетельствуют о том, что определённые антиоксиданты, содержащиеся в овоще, обладают антиканцерогенными и противовоспалительными свойствами.

Брокколи.

Одно исследование, проведённое на мышах, показало, что у животных, которых кормили брокколи, были лучше показатели здоровья печени и реже встречались неалкогольная жировая болезни печени (НАЖБП) и опухоли.

Брюссельская капуста.

Учёные увидели, что сырая брюссельская капуста, скармливаемая мышам, повышает уровень полезных ферментов в печени и лёгких.

Различная листовая зелень.

Это, например, шпинат и кейл. Как и другие овощи в этом списке, листовая зелень богата антиоксидантами.

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