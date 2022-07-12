4 напитка, из-за которых у вас может болеть голова

Энергетики.

Эти напитки содержат добавленный сахар, кофеин и другие вещества, которые, могут взбодрить вас на час или два, но после вызвать головную боль.

Пиво или вино.

Любой алкоголь является мочегонным средством, то есть способствует потере воды и электролитов. Однако, в отличие от крепких напитков, в которые могут быть добавлены лёд или безалкогольные жидкости, пиво и вино могут иметь больший мочегонный потенциал. Это может привести к обезвоживанию и головным болям.

Фруктовые соки.

Эксперты говорят, что употребление сока в чистом виде (без еды или другой жидкости) вызовет быстрое повышение и понижение уровня сахара в крови. Быстрые колебания этого показателя могут способствовать головной боли.

Кофе.

Одна чашка кофе на самом деле может быть полезной при головной боли, но две дополнительные чашки лишь усугубят проблему.

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