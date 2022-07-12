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4 напитка, из-за которых у вас может болеть голова

Возможно, стоит избегать их
Головная боль может быть вызвана разными причинами: стрессом, аллергией, обезвоживанием и даже диетой. Есть и напитки, употребление которых способно дать такие последствия.
4 напитка, из-за которых у вас может болеть голова
  • Энергетики.

Эти напитки содержат добавленный сахар, кофеин и другие вещества, которые, могут взбодрить вас на час или два, но после вызвать головную боль.

  • Пиво или вино.

Любой алкоголь является мочегонным средством, то есть способствует потере воды и электролитов. Однако, в отличие от крепких напитков, в которые могут быть добавлены лёд или безалкогольные жидкости, пиво и вино могут иметь больший мочегонный потенциал. Это может привести к обезвоживанию и головным болям.

  • Фруктовые соки.

Эксперты говорят, что употребление сока в чистом виде (без еды или другой жидкости) вызовет быстрое повышение и понижение уровня сахара в крови. Быстрые колебания этого показателя могут способствовать головной боли.

  • Кофе.

Одна чашка кофе на самом деле может быть полезной при головной боли, но две дополнительные чашки лишь усугубят проблему.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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