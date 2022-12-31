4 пищевые привычки, которые ускорят обмен веществ и уменьшат хроническое воспаление

1. Регулярно ешьте морепродукты, богатые омега-3.

Лучше выбирать лосось, скумбрию, анчоусы и сельдь, которые богаты омега-3. Эти жирные кислоты подавляют провоспалительные реакции.

2. Употребляйте растительную пищу, богатую омега-3.

Эти жирные кислоты содержатся не только в рыбе, но и, например, в семенах чиа, льняном семени и грецких орехах.

3. Избегайте жареной пищи.

Продукты обычно жарят на частично гидрогенизированных маслах, а высокая температура может увеличить содержание трансжиров. Последниее связаны с повышением уровня «плохого» холестерина и снижением уровня «хорошего». Добавленный натрий также вызывает беспокойство.

4. Ешьте больше фруктов и овощей.

Они богаты питательными веществами — клетчаткой, микроэлементами и антиоксидантами, которые борются с воспалением.