Фитнес и здоровье
19:24, 31 декабря 2022
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4 пищевые привычки, которые ускорят обмен веществ и уменьшат хроническое воспаление

Есть фрукты важно

Уровень С-реактивного белка (СРБ) — это показатель воспаления или повреждения тканей в организме. Диетологи перечислили пищевые привычки, которые могут снизить его уровень.

4 пищевые привычки, которые ускорят обмен веществ и уменьшат хроническое воспаление

Фото: Unsplash

1. Регулярно ешьте морепродукты, богатые омега-3.

Лучше выбирать лосось, скумбрию, анчоусы и сельдь, которые богаты омега-3. Эти жирные кислоты подавляют провоспалительные реакции.

2. Употребляйте растительную пищу, богатую омега-3.

Эти жирные кислоты содержатся не только в рыбе, но и, например, в семенах чиа, льняном семени и грецких орехах.

3. Избегайте жареной пищи.

Продукты обычно жарят на частично гидрогенизированных маслах, а высокая температура может увеличить содержание трансжиров. Последниее связаны с повышением уровня «плохого» холестерина и снижением уровня «хорошего». Добавленный натрий также вызывает беспокойство.

4. Ешьте больше фруктов и овощей.

Они богаты питательными веществами — клетчаткой, микроэлементами и антиоксидантами, которые борются с воспалением.

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