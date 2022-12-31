4 пищевые привычки, которые ускорят обмен веществ и уменьшат хроническое воспаление

4 пищевые привычки, которые ускорят обмен веществ и уменьшат хроническое воспалениеЕсть фрукты важно
Уровень С-реактивного белка (СРБ) — это показатель воспаления или повреждения тканей в организме. Диетологи перечислили пищевые привычки, которые могут снизить его уровень.
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1. Регулярно ешьте морепродукты, богатые омега-3.
Лучше выбирать лосось, скумбрию, анчоусы и сельдь, которые богаты омега-3. Эти жирные кислоты подавляют провоспалительные реакции.
2. Употребляйте растительную пищу, богатую омега-3.
Эти жирные кислоты содержатся не только в рыбе, но и, например, в семенах чиа, льняном семени и грецких орехах.
3. Избегайте жареной пищи.
Продукты обычно жарят на частично гидрогенизированных маслах, а высокая температура может увеличить содержание трансжиров. Последниее связаны с повышением уровня «плохого» холестерина и снижением уровня «хорошего». Добавленный натрий также вызывает беспокойство.
4. Ешьте больше фруктов и овощей.
Они богаты питательными веществами — клетчаткой, микроэлементами и антиоксидантами, которые борются с воспалением.