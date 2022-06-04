4 популярные диеты, которые на самом деле не работают

Диета ProLon.

Она имитирует интервальное голодание. По сути, это пятидневная программа питания, включающая в себя супы на растительной основе, энергетические батончики, напитки и разнообразные закуски. Однако эксперты называют такую диету маркетинговым приёмом.

Кетогенная диета.

Это диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Такой дисбаланс приводит к кетозу, когда ваше тело использует жир для получения энергии вместо углеводов. Это может привести к запорам, головокружению и неприятному запаху изо рта. В краткосрочной перспективе диета может сработать, но как только вы снова введёте в рацион углеводы, вес тут же вернётся.

Диета на капустном супе.

Тут всё ясно из названия: нужно есть в основном щи в течение семи дней подряд. Большинство людей, конечно, не способны так делать постоянно. «Из-за этого люди, скорее всего, снова наберут вес, который они потеряли, соблюдая эту диету, вскоре после того, как снова начнут нормально питаться», — пояснил специалист.

Палео или неандертальская диета.

Во время неё предлагается есть пищу, привычную для древних людей. Это постное мясо, рыба, овощи, фрукты, орехи и семена. Многие другие продукты, такие как зерновые, бобовые, молочные, сахар, соль, картофель, остаются «за бортом». А если вы отказываетесь от всех этих продуктов, скорее всего, рано или поздно ваш организм начнёт требовать их, и вы в итоге съедите больше, чем надо.

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