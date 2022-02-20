Фитнес и здоровье
Сегодня в 17:00
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4 правила тех, кому удаётся удерживать вес в норме

Многое завязано на мышлении
Хотя похудение может быть непростым, многие люди считают, что самым сложным аспектом является предотвращение набора веса. Согласно одному метаанализу, более половины потерянного веса восстанавливается в течение двух лет. Так что же делать?
4 правила тех, кому удаётся удерживать вес в норме

Учёные опросили более 6000 участников программы по снижению веса, которые сбросили более 22 килограммов и удерживали этот вес дольше трёх лет. Они дали самые эффективные советы.

Во-первых, участники порекомендовали относиться к удержанию веса как к марафону, а не как к спринту. То есть нужно мыслить на долгосрочную перспективу. Во-вторых, почти для всех, кому удалось сохранить вес, отслеживание питания стало ежедневной привычкой. Ещё одна примечательная стратегия — вообще не думать о весе как о главном мотиваторе. Похудевшие люди считали своими главными достижениями небольшие, но значимые: уменьшение болей, лучший контроль над хроническими заболеваниями, чувство большей уверенности, лёгкость в теле и т.д.

И в конце концов, нужно понимать, что вы худеете и поддерживаете вес не ради самой потери веса, а ради здоровья.

Источник: Eat This, Not That
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