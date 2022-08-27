Фитнес и здоровье
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4 способа предотвратить похмелье

Если и пить, то лучше так
Недавний опрос более чем 1000 пьющих людей, раскрыл секреты того, как быть «умным пьяницей» и избежать похмелья.
4 способа предотвратить похмелье
  1. Соблюдайте темп.

Люди советуют пить не более двух напитков в час, в зависимости от роста и веса. Это, например, не более двух бокалов вина.

  1. Отдавайте предпочтение слабоалкогольным напиткам.

В ходе опроса многие заявили, что предпочитают напитки с низким содержанием алкоголя, потому что они помогают им пить в более быстром темпе.

  1. Ешьте, прежде чем пить.

Употребление алкоголя натощак опасно по нескольким причинам: вы поднимете уровень сахара в крови и справитесь и будете страдать потом от сильного похмелья.

  1. Избегайте напитков с высоким содержанием сахара и побочных продуктов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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