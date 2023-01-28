45-летний IT-миллионер пытается вернуть своё тело к 18-летнему возрасту. Вот что он для этого делает

У Джонсон есть команда из более 30 врачей и экспертов в области здравоохранения. Они следят за каждой функцией его тела, чтобы помочь обратить вспять процесс старения. В 2023 году Джонсон собирается потратить на своё тело не менее 2 миллионов долларов. Он хочет иметь органы и внешность 18-летнего человека.

Как пишет Bloomberg, есть некоторые очевидные признаки того, что Джонсон, по крайней мере, здоровее, чем большинство 45-летних. Тесты показывают, что он уменьшил свой общий биологический возраст как минимум на пять лет. У него «сердце 37-летнего, кожа 28-летнего, а объём легких и физическая форма 18-летнего».

Чтобы достичь этого, Джонсон каждый день ведёт кропотливую работу. Ежедневно он встаёт в 5 утра, принимает по два десятка добавок и лекарств. Затем идёт часовая тренировка, состоящая из 25 различных упражнений. Также он пьёт зелёный сок, наполненный креатином, флаванолами, пептидами коллагена и т.д. В течение дня Джонсон ест веганскую пищу, рецепты которой меняются на основе результатов его последних анализов. После еды предприниматель чистит зубы щётками, ирригаторами и зубной нитью, после чего ополаскивает маслом чайного дерева и наносит антиоксидантный гель.

Джонсон постоянно проходит различные медицинские обследования. Он сделал 33 537 снимков своего кишечника. У него даже есть устройство, которое подсчитывает количество его ночных эрекций. Джонсон каждый день наносит на кожу семь кремов и еженедельно проходит кислотный пилинг и лазерную терапию.

Такая жизнь может показаться утомительной, но, как пишет Bloomberg, Джонсон наслаждается ею.