5 лучших белковых продуктов для людей старше 50

Молочные продукты.

Если у вас нет непереносимости лактозы и аллергии на молоко, то молочные продукты могут стать отличным источником белка для людей в возрасте. В особенности Гудсон советует обратить внимание на молоко, сыр и йогурт.

Киноа.

Этот продукт универсален и прост в приготовлении. Также его можно комбинировать со множеством других блюд. Киноа также богато белком, поэтому это хороший выбор для людей после 50 лет.

Постная говядина.

Говядина имеет плохую репутацию в здоровом питании. Однако нежирные качественные куски мяса могут отличным источником белка и витаминов.

Яйца.

Специалисты отмечают, что яйца — это постный источник белка и полезных жиров, что позволяет человеку чувствовать сытость дольше. Это полезно при попытках сбросить вес.

Фасоль и бобовые.

Эти продукты не только богаты белком, но и содержат много клетчатки, важной для организма. Это также позволяет человеку дольше чувствовать себя сытым, а также питает полезные бактерия кишечника.

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