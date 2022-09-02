Фитнес и здоровье
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5 лучших белковых продуктов для людей старше 50

Приятного аппетита
Автор The Sports Nutrition Playbook Эми Гудсон утверждает, что с возрастом для поддержания мышечной массы необходимо потреблять достаточное количество белка. Специалисты назвали пять продуктов, которые могут помочь в этом.
5 лучших белковых продуктов для людей старше 50
  • Молочные продукты.

Если у вас нет непереносимости лактозы и аллергии на молоко, то молочные продукты могут стать отличным источником белка для людей в возрасте. В особенности Гудсон советует обратить внимание на молоко, сыр и йогурт.

  • Киноа.

Этот продукт универсален и прост в приготовлении. Также его можно комбинировать со множеством других блюд. Киноа также богато белком, поэтому это хороший выбор для людей после 50 лет.

  • Постная говядина.

Говядина имеет плохую репутацию в здоровом питании. Однако нежирные качественные куски мяса могут отличным источником белка и витаминов.

  • Яйца.

Специалисты отмечают, что яйца — это постный источник белка и полезных жиров, что позволяет человеку чувствовать сытость дольше. Это полезно при попытках сбросить вес.

  • Фасоль и бобовые.

Эти продукты не только богаты белком, но и содержат много клетчатки, важной для организма. Это также позволяет человеку дольше чувствовать себя сытым, а также питает полезные бактерия кишечника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Eat this, Not That!
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