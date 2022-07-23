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5 лучших соков для людей в возрасте 50+

Так считают диетологи
Диетологи рассказали Eat this, not that, какие, по их мнению, соки стоит пить в возрасте 50 лет и старше.
5 лучших соков для людей в возрасте 50+
  1. Апельсиновый сок, обогащённый витамином D.

Эксперты отметили, что важно получать достаточное количество витамина D для поддержания здоровья костей по мере старения.

  1. Гранатовый сок.

Гранат очень богат полифенолами, которые, как было показано, помогают снизить воспаление и уровень артериального давления.

  1. Свекольный сок.

Утверждается, что свекла отлично подходит для снижения артериального давления и предотвращения снижения когнитивных функций.

  1. Сок из чернослива.

Диетологи ссылаются на исследование, которое показало, что четыре-десять черносливов в день предотвращают потерю костной массы у женщин в постменопаузе.

  1. Индонезийский напиток джаму.

Обычно представляет собой смесь свежей куркумы, имбиря, лимона и воды с добавлением мёда для сладости.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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