5 лучших соков для людей в возрасте 50+

Апельсиновый сок, обогащённый витамином D.

Эксперты отметили, что важно получать достаточное количество витамина D для поддержания здоровья костей по мере старения.

Гранатовый сок.

Гранат очень богат полифенолами, которые, как было показано, помогают снизить воспаление и уровень артериального давления.

Свекольный сок.

Утверждается, что свекла отлично подходит для снижения артериального давления и предотвращения снижения когнитивных функций.

Сок из чернослива.

Диетологи ссылаются на исследование, которое показало, что четыре-десять черносливов в день предотвращают потерю костной массы у женщин в постменопаузе.

Индонезийский напиток джаму.

Обычно представляет собой смесь свежей куркумы, имбиря, лимона и воды с добавлением мёда для сладости.

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