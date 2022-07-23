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5 лучших соков для людей в возрасте 50+Так считают диетологи
Диетологи рассказали Eat this, not that, какие, по их мнению, соки стоит пить в возрасте 50 лет и старше.
- Апельсиновый сок, обогащённый витамином D.
Эксперты отметили, что важно получать достаточное количество витамина D для поддержания здоровья костей по мере старения.
- Гранатовый сок.
Гранат очень богат полифенолами, которые, как было показано, помогают снизить воспаление и уровень артериального давления.
- Свекольный сок.
Утверждается, что свекла отлично подходит для снижения артериального давления и предотвращения снижения когнитивных функций.
- Сок из чернослива.
Диетологи ссылаются на исследование, которое показало, что четыре-десять черносливов в день предотвращают потерю костной массы у женщин в постменопаузе.
- Индонезийский напиток джаму.
Обычно представляет собой смесь свежей куркумы, имбиря, лимона и воды с добавлением мёда для сладости.
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