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5 напитков, которые усиливают воспаление в организме

Все они — с сахаром
По данным экспертов, определённые продукты, такие как мясные консервы, жареная пища, сладкие лакомства и другие, могут усугублять хроническое воспаление. Навредить могут и напитки. Издание Eat this, not that перечислило, какие.
5 напитков, которые усиливают воспаление в организме
  1. Сладкий латте.

Хотя исследования показывают, что кофе сам по себе может благотворно влиять на воспаление, добавки в виде сиропов и взбитых сливок способны свести всю пользу на нет.

  1. Овсяное молоко с сахаром.

Альтернативные молоку напитку часто преподносятся как полезные, хотя на самом деле могут содержать много сахара, который усугубляет воспаление.

  1. Сладкий чай.

Многие подслащённые напитки практически не имеют питательной ценности, а это означает, что они дают вам только сахар и калории.

  1. Магазинные смузи.

Вы не знаете, что в них содержится. Скорее всего, там много сахара. Лучше готовить смузи самостоятельно дома.

  1. Газировка.

Проблема тоже в сахаре.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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