5 напитков, которые усиливают воспаление в организме

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5 напитков, которые усиливают воспаление в организмеВсе они — с сахаром
По данным экспертов, определённые продукты, такие как мясные консервы, жареная пища, сладкие лакомства и другие, могут усугублять хроническое воспаление. Навредить могут и напитки. Издание Eat this, not that перечислило, какие.
- Сладкий латте.
Хотя исследования показывают, что кофе сам по себе может благотворно влиять на воспаление, добавки в виде сиропов и взбитых сливок способны свести всю пользу на нет.
- Овсяное молоко с сахаром.
Альтернативные молоку напитку часто преподносятся как полезные, хотя на самом деле могут содержать много сахара, который усугубляет воспаление.
- Сладкий чай.
Многие подслащённые напитки практически не имеют питательной ценности, а это означает, что они дают вам только сахар и калории.
- Магазинные смузи.
Вы не знаете, что в них содержится. Скорее всего, там много сахара. Лучше готовить смузи самостоятельно дома.
- Газировка.
Проблема тоже в сахаре.
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