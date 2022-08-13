5 напитков, которые усиливают воспаление в организме

Сладкий латте.

Хотя исследования показывают, что кофе сам по себе может благотворно влиять на воспаление, добавки в виде сиропов и взбитых сливок способны свести всю пользу на нет.

Овсяное молоко с сахаром.

Альтернативные молоку напитку часто преподносятся как полезные, хотя на самом деле могут содержать много сахара, который усугубляет воспаление.

Сладкий чай.

Многие подслащённые напитки практически не имеют питательной ценности, а это означает, что они дают вам только сахар и калории.

Магазинные смузи.

Вы не знаете, что в них содержится. Скорее всего, там много сахара. Лучше готовить смузи самостоятельно дома.

Газировка.

Проблема тоже в сахаре.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.