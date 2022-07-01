5 неожиданных эффектов употребления помидоров

У вас снизится риск повреждения кожи солнцем.

Одно исследование 2017 года, опубликованное в Scientific Reports, показало, что регулярное употребление помидоров может предотвратить солнечные ожоги, тем самым снижая риск возникновения опухолей.

Ваше настроение может улучшиться.

Из исследования 2013 года следует, что участники, которые ели помидоры от двух до шести раз в неделю, на 46% реже сообщали о лёгких или тяжёлых симптомах депрессии.

У вас может быть некоторое расстройство желудка.

Свежие помидоры богаты кислотами. Их потребление увеличивает выработку желудочного сока.

Ваше тело может начать усваивать железо более эффективно.

Томаты могут помочь усваивать железо, минерал, который играет ключевую роль в создании белков, помогающих переносить кислород по всему телу.

Ваши раны могут заживать быстрее.

Исследование пациентов, проведённое в 2016 году, показало, что, когда испытуемые принимали 1000 миллиграммов витамина С, они испытывали «значительно» более быстрое и лучшее заживление «обширных и сложных» ран. А в помидорах есть этот витамин.

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