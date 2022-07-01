5 неожиданных эффектов употребления помидоров

5 неожиданных эффектов употребления помидоровИ хорошие, и не очень
- У вас снизится риск повреждения кожи солнцем.
Одно исследование 2017 года, опубликованное в Scientific Reports, показало, что регулярное употребление помидоров может предотвратить солнечные ожоги, тем самым снижая риск возникновения опухолей.
- Ваше настроение может улучшиться.
Из исследования 2013 года следует, что участники, которые ели помидоры от двух до шести раз в неделю, на 46% реже сообщали о лёгких или тяжёлых симптомах депрессии.
- У вас может быть некоторое расстройство желудка.
Свежие помидоры богаты кислотами. Их потребление увеличивает выработку желудочного сока.
- Ваше тело может начать усваивать железо более эффективно.
Томаты могут помочь усваивать железо, минерал, который играет ключевую роль в создании белков, помогающих переносить кислород по всему телу.
- Ваши раны могут заживать быстрее.
Исследование пациентов, проведённое в 2016 году, показало, что, когда испытуемые принимали 1000 миллиграммов витамина С, они испытывали «значительно» более быстрое и лучшее заживление «обширных и сложных» ран. А в помидорах есть этот витамин.
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