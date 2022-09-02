5 ошибок в питании, которые не позволят вам похудеть

В похудении важно есть здоровую пищу, однако и здесь можно перестараться. Продукты вроде орехов, хумуса и авокадо богаты питательными веществами, однако и здесь нужно знать меру, чтобы не переборщить с калориями.

Также худеющим советуют потреблять достаточное количество белка, который важен не только для фигуры, но и в целом для здоровья.

Препятствием к сбросу веса может стать готовка на слишком большом количестве масла. Также важен и тип масло, на котором приготовлена пища. При желании можно готовить и вовсе без масла.

При соблюдении диеты люди часто срываются и покупают достаточно калорийную, нездоровую пищу, что приводит лишь к истощению кошелька. Специалист советует придерживаться правила 80 на 20: 80% времени соблюдать диету и питаться здорово, а в остальные 20% можно позволить себе более калорийные продукты, которые возможно не вписываются в ежедневный план питания.

Вредными для диеты могут стать и нездоровые соусы, приправы и добавки к еде. Например, кетчуп содержит много сахара, а майонез очень калорийный.

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