5 пищевых привычек, из-за которых может сохнуть кожа

1. Вы пьете недостаточно воды.

Концепция довольно проста для понимания. Важно пить много воды в течение дня, чтобы избежать обезвоживания.

2. Вы не едите достаточно рыбы каждую неделю.

Рыба, особенно жирная, содержит омега-3 жирные кислоты. Некоторые данные свидетельствуют о том, что они могут влиять на кожу.

3. Вы пьёте слишком много алкоголя.

Случайный стакан вина или кружка пива, скорее всего, не окажут большого влияния, но употребление слишком большого количества алкоголя может привести к обезвоживанию организма и сухости кожи.

4. Вы не едите желток.

В яичном желтке содержатся множество ключевых питательных веществ, включая витамин D. Некоторые данные свидетельствуют о том, что низкий уровень витамина D может быть связан с сухостью кожи.

5. Вы не включаете коллаген в свой рацион.

В исследованиях коллаген был связан с улучшением эластичности кожи. Если у человека хорошо сбалансированная диета, ему не нужны добавки. Говядина, курица с кожей и бульон — отличные источники коллагена.

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