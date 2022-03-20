5 пищевых привычек, которые помогут быстро стать стройным

Во-первых, эксперты советуют есть, только когда вы, правда, голодны. Также нужно есть регулярно. Специалисты отметили, что когда человек пропускает приёмы пищи, в следующие он начинает трапезу слишком голодным. Возникает риск переесть.

Во-вторых, следует перейти к осознанному питанию. Это помогает поддерживать более здоровые отношения с едой. Далее специалисты советуют сосредоточиться на сбалансированном, а не на низкокалорийном питании. Это поможет дольше оставаться сытыми.

Эксперты также говорят, что не стоит себе отказывать в каких-то мелочах. Если вы не побалуете себя любимой едой сейчас, то потом ваше желание может стать только сильнее и привести к нежелательным последствиям.

И наконец нужно отучить себя заедать стресс.

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