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5 признаков, что вам следует немедленно прекратить пить вино

Лучше вообще не пить
Несмотря на то, что вино считается одним из самых «полезных» спиртных напитков, и оно может вредить здоровью. Если у вас прекрасное физическое состояние, то один бокал вина вряд ли сильно подпортит его. Однако если вы замечаете у себя следующие признаки, вам стоит отставить в сторону стакан.
5 признаков, что вам следует немедленно прекратить пить вино
  1. Становится тяжело дышать.

Учёные выяснили, что вино — триггер астмы. Хотя необходимо провести дополнительные исследования, эксперты предполагают, что винная астма может быть вызвана сульфитами в напитке, обычно используемыми в качестве консерванта.

  1. Вы испытываете мучительные головные боли.

Дело в том, что у некоторых людей не хватает фермента, расщепляющего гистамин в тонком кишечнике. Гистамин — это соединение, содержащееся в кожуре винограда, и его больше в красном вине, чем в белом. Повышение уровня гистамина в крови способно вызвать расширение кровеносных сосудов и головную боль.

  1. Вы чувствуете головокружение.

Если алкоголь вызывает у вас тошноту и ощущение, что вы вот-вот потеряете сознание или равновесие, а также головокружение — вино точно не стоит пить.

  1. Ваша кожа покраснела.

Эксперты говорят, что покраснение лица возникает из-за частичной непереносимости алкоголя.

  1. У вас развилась зависимость.

Если вы обнаружили, что постоянно нуждаетесь в бокале вина, возможно, пришло время поговорить с врачом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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