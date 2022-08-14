5 признаков, что вам следует немедленно прекратить пить вино

5 признаков, что вам следует немедленно прекратить пить виноЛучше вообще не пить
- Становится тяжело дышать.
Учёные выяснили, что вино — триггер астмы. Хотя необходимо провести дополнительные исследования, эксперты предполагают, что винная астма может быть вызвана сульфитами в напитке, обычно используемыми в качестве консерванта.
- Вы испытываете мучительные головные боли.
Дело в том, что у некоторых людей не хватает фермента, расщепляющего гистамин в тонком кишечнике. Гистамин — это соединение, содержащееся в кожуре винограда, и его больше в красном вине, чем в белом. Повышение уровня гистамина в крови способно вызвать расширение кровеносных сосудов и головную боль.
- Вы чувствуете головокружение.
Если алкоголь вызывает у вас тошноту и ощущение, что вы вот-вот потеряете сознание или равновесие, а также головокружение — вино точно не стоит пить.
- Ваша кожа покраснела.
Эксперты говорят, что покраснение лица возникает из-за частичной непереносимости алкоголя.
- У вас развилась зависимость.
Если вы обнаружили, что постоянно нуждаетесь в бокале вина, возможно, пришло время поговорить с врачом.
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