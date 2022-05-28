5 проблем со здоровьем из-за недостатка сна

5 проблем со здоровьем из-за недостатка снаСтрадают многие системы организма
- Набор веса.
Чтобы продолжать функционировать, когда мы не выспались, мы склонны перекусывать высококалорийными, сладкими продуктами. Исследования показывают, что те, кто спит менее 6 часов в день, примерно на 30% чаще страдают от ожирения.
- Снижение либидо.
Всё дело в недостатке энергии, сонливости и повышенной раздражительности.
- Сложности с мышлением.
Недосып отражается на когнитивных способностях. Сонливость за рулём, например, опасна, как и алкогольное опьянение.
- Проблемы с памятью.
Исследования показывают, что недостаток сна может существенно повлиять на нашу способность запоминать и учиться.
- Увеличение симптомов депрессии.
Причинно-следственная связь тут неясна, но депрессия и тревога чаще встречаются у тех, кто спит шесть часов или меньше в день.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.