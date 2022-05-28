5 проблем со здоровьем из-за недостатка сна

Набор веса.

Чтобы продолжать функционировать, когда мы не выспались, мы склонны перекусывать высококалорийными, сладкими продуктами. Исследования показывают, что те, кто спит менее 6 часов в день, примерно на 30% чаще страдают от ожирения.

Снижение либидо.

Всё дело в недостатке энергии, сонливости и повышенной раздражительности.

Сложности с мышлением.

Недосып отражается на когнитивных способностях. Сонливость за рулём, например, опасна, как и алкогольное опьянение.

Проблемы с памятью.

Исследования показывают, что недостаток сна может существенно повлиять на нашу способность запоминать и учиться.

Увеличение симптомов депрессии.

Причинно-следственная связь тут неясна, но депрессия и тревога чаще встречаются у тех, кто спит шесть часов или меньше в день.

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