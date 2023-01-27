5 простых способов сделать овсянку полезнее

Молоко

Специалист по питанию отмечает, что молоко это отличный способ добавить в овсянку белка. Кроме этого, оно придаст блюду приятный сливочный вкус.

Греческий йогурт

Греческий йогурт также добавит в кашу белка, но организму может пригодиться и дополнительная порция кальция и других питательных веществ. Пробиотики, содержащиеся в йогурте, могут быть полезны для кишечника, но для этого не следует слишком сильно нагревать йогурт.

Яйца

Два классических завтрака можно совместить, чтобы получить высококачественный белок, а также витамины B12, холин и множество других важных питательных веществ.

Творог

Это ещё одна богатая белком добавка к овсянке. Одним из преимуществ творога является медленная скорость усвоения содержащегося в нём казеина, это может помочь росту мышц и повышению метаболизма.

Орехи

Орехи не только разнообразят вкус каши, но и сделают её более сытной. Кроме этого, учёные выяснили, что лесные орехи положительно влияют на здоровье сердца и психику человека.