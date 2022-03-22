5 простых способов снизить уровень сахара в крови

Они перечислили пять способов снизить уровень сахара в крови. Первый — изменить рацион. Нужно соблюдать здоровую сбалансированную диету. Она включает в себя контроль за потреблением сахара и углеводов, ограничение употребления алкоголя, питание овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами.

Помимо этого, следует ограничить стрессовые ситуации (настолько, насколько это возможно). Похудеть, если это требуется, — тоже важно. Вес нужно поддерживать с помощью правильного питания и упражнений. Двигаться больше — это, в целом, полезно. «Поддержание здорового уровня активности может помочь вам поддерживать уровень глюкозы в крови в нормальном диапазоне», — говорят врачи.

И наконец, если у вас диагностировали диабет или преддиабет, важно следить за уровнем сахара в крови.

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