5 простых способов защититься от рака

1. Поставить вакцину против ВПЧ.

ВПЧ — основная причина рака шейки матки. В России такую вакцину можно ставить девочкам.

2. Наносить солнцезащитный крем.

Рак кожи — одна из наиболее предотвратимых форм рака, часто вызванная воздействием ультрафиолетового излучения.

3. Бросить курить.

Отказ от курения может значительно снизить риск рака лёгких и не только.

4. Поставить вакцину против гепатита B.

Этот вирус может вызывать рак печени.

5. Оставаться физически активным.

Высокий индекс массы тела (ИМТ) в сочетании с малоподвижным образом жизни и нездоровым питанием связан с различными видами рака, включая рак молочной железы и колоректальный. Соблюдение диеты, богатой фруктами и овощами, а также физические упражнения могут помочь снизить риск развития рака.

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