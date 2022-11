5 простых способов защититься от рака

Относительно простых, конечно

Эксперты считают, что профилактика рака находится в руках каждого здорового человека. Необходимы регулярная физическая активность, достаточный, качественный сон, снижение стресса и, особенно, соблюдение диеты, состоящей из здоровых продуктов. Издание Eat this, not that! также перечислило пять первых и простых шагов, которые следует предпринять для профилактики болезни.