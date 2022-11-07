5 простых способов защититься от рака

5 простых способов защититься от ракаОтносительно простых, конечно
Эксперты считают, что профилактика рака находится в руках каждого здорового человека. Необходимы регулярная физическая активность, достаточный, качественный сон, снижение стресса и, особенно, соблюдение диеты, состоящей из здоровых продуктов. Издание Eat this, not that! также перечислило пять первых и простых шагов, которые следует предпринять для профилактики болезни.
1. Поставить вакцину против ВПЧ.
ВПЧ — основная причина рака шейки матки. В России такую вакцину можно ставить девочкам.
2. Наносить солнцезащитный крем.
Рак кожи — одна из наиболее предотвратимых форм рака, часто вызванная воздействием ультрафиолетового излучения.
3. Бросить курить.
Отказ от курения может значительно снизить риск рака лёгких и не только.
4. Поставить вакцину против гепатита B.
Этот вирус может вызывать рак печени.
5. Оставаться физически активным.
Высокий индекс массы тела (ИМТ) в сочетании с малоподвижным образом жизни и нездоровым питанием связан с различными видами рака, включая рак молочной железы и колоректальный. Соблюдение диеты, богатой фруктами и овощами, а также физические упражнения могут помочь снизить риск развития рака.
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