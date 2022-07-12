5 советов «для здоровья», которые бесполезны для тех, кому за 50

Принимать аспирин каждый день.

Эксперты предупреждают, что использование аспирина для ежедневного разжижения крови больше не является стандартной медицинской рекомендацией.

Избегать всех углеводов.

Диетологи считают, что люди старше 50 лет могут получить пользу от употребления так называемых здоровых углеводов, особенно перед физическими упражнениями. Вероятно, имеются в виду каши и фрукты.

Дремать днём.

Исследователи говорят, что более 40% пожилых людей имеют хронические проблемы со сном. А дневной сон может ухудшить сон ночью.

Принимать пищевые добавки, чтобы компенсировать плохую диету.

Диетологи уточняют, что некоторым людям действительно могут потребоваться определённые витамины или добавки, чтобы справиться с дефицитом, но для среднего здорового человека соблюдение диеты с большим количеством фруктов и овощей даёт все необходимые витамины и минералы.

Избегать жира.

Полезные жиры могут помочь предотвратить сердечные заболевания и инсульт. Следует включить в свой рацион авокадо, оливковое масло, орехи, ореховое масло и семена.

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