5 советов «для здоровья», которые бесполезны для тех, кому за 50

5 советов «для здоровья», которые бесполезны для тех, кому за 50Такие советы стоит игнорировать
- Принимать аспирин каждый день.
Эксперты предупреждают, что использование аспирина для ежедневного разжижения крови больше не является стандартной медицинской рекомендацией.
- Избегать всех углеводов.
Диетологи считают, что люди старше 50 лет могут получить пользу от употребления так называемых здоровых углеводов, особенно перед физическими упражнениями. Вероятно, имеются в виду каши и фрукты.
- Дремать днём.
Исследователи говорят, что более 40% пожилых людей имеют хронические проблемы со сном. А дневной сон может ухудшить сон ночью.
- Принимать пищевые добавки, чтобы компенсировать плохую диету.
Диетологи уточняют, что некоторым людям действительно могут потребоваться определённые витамины или добавки, чтобы справиться с дефицитом, но для среднего здорового человека соблюдение диеты с большим количеством фруктов и овощей даёт все необходимые витамины и минералы.
- Избегать жира.
Полезные жиры могут помочь предотвратить сердечные заболевания и инсульт. Следует включить в свой рацион авокадо, оливковое масло, орехи, ореховое масло и семена.
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