5 способов остановить тягу к сладкому

Специалист пояснил, что хотя иногда тяга к сладкому является признаком того, что вашему телу нужно больше энергии и углеводов, она также может быть вызвана стрессом и сильными эмоциями. Вот что он рекомендует сделать:

Завести пищевой дневник.

По словам эксперта, ведение дневника может быть эффективным способом выяснить, почему вы выбираете определённые продукты и не хватает ли вам чего-то в вашем рационе. Вы можете, например, недополучать белков и жиров и пытаться заместить их углеводами.

Пить много воды.

Это поможет обрести чувство сытости.

Контролировать уровень сахара в крови.

Уровень сахара в крови и тяга к еде связаны. Более здоровая диета с высоким содержанием белка, клетчатки и полезных жиров поможет контролировать скачки уровня сахара в крови, что, в свою очередь, поможет справиться с тягой к сладкому.

Лучше есть то, что вам действительно хочется.

Как бы это парадоксально ни звучало, послеобеденный десерт, которого вы с нетерпением ждёте, может помочь обрести привычку к более сбалансированной и питательной диете.

Сочетать сладкое лакомство с чем-то питательным и сытным.

Можно, например, добавить в мороженое богатый клетчаткой и белком миндаль или грецкие орехи.

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