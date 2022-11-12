5 способов убрать жир с живота

5 способов убрать жир с животаВсё должно быть в комплексе
Доктор медицинских наук Майк Бол (Mike Bohl) рассказал, что надо делать, чтобы избавиться от жира на животе.
1. Увеличьте физическую активность.
Так, аэробные упражнения сжигают калории и могут быть полезны в любое время суток. Тренировки с отягощениями тоже полезны.
2. Придерживайтесь диеты с высоким содержанием белка.
Различные исследования показали, что потребление диеты с высоким содержанием белка связано с уменьшением абдоминального жира.
3. Ограничьте потребление алкоголя.
Учёные обнаружили, что потребление алкоголя связано с увеличением веса.
4. Управляйте уровнем стресса.
Кортизол, гормон стресса, тоже связан с набором веса.
5. Питайтесь с дефицитом калорий.
Всё просто и ясно: если вы хотите похудеть, вам нужно сжигать больше калорий, чем вы едите.
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