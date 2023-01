5 сыров, которые можно есть при высоком холестерине

Издание Eat this, not that! перечислило виды сыра с низким содержанием холестерина.

1. Моцарелла.

Моцарелла содержит всего 15 миллиграммов холестерина на 30 граммов. Она в целом довольно нежирная.

2. Творог.

Мы не воспринимаем его как сыр, но в англоязычной культуре творог считается сортом молодого мягкого сыра.

3. Фета.

В нём содержится всего 25 миллиграммов холестерина на 30 граммов.

4. Частично обезжиренная рикотта.

В ней 19 миллиграммов холестерина на 1/4 чашки.

5. Сырные палочки.

Чаще всего делаются из тоже моцареллы с небольшим добавлением других сортов.