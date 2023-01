5 здоровых способов набрать вес

Чтобы это были мышцы, а не жир

Кажется, что чаще всего люди вокруг стремятся похудеть. Но есть и те, кто наоборот страдает от слишком маленького веса. Издание Eat this, not that! рассказало, как набрать желаемые килограммы и не навредить здоровью.