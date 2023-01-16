5 здоровых способов набрать вес

5 здоровых способов набрать весЧтобы это были мышцы, а не жир
Кажется, что чаще всего люди вокруг стремятся похудеть. Но есть и те, кто наоборот страдает от слишком маленького веса. Издание Eat this, not that! рассказало, как набрать желаемые килограммы и не навредить здоровью.
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1. Определите причину недостаточного веса.
Потерю веса могут вызывать некоторые заболевания, поэтому необходимо проконсультироваться с врачом.
2. Ешьте продукты, богатые питательными веществами.
Стоит употреблять полезные жиры, цельнозерновые продукты и высококачественные белки. Они есть, например, в авокадо, орехах, семенах и рыбе.
3. Возможно, стоит подумать над употреблением дополнительного протеина.
4. Сосредоточьтесь на тренировках с отягощениями.
Это один из ключевых способов нарастить мышечную массу.
5. Ставьте реалистичные цели.
И последнее, но не менее важное: убедитесь, что ваши цели реалистичны. Если недостаточный вес всегда был для вас типичным, набор килограммов может быть долгим процессом.
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