5 ЗОЖ-привычек, которые могут быть вредны для здоровья

Пить слишком много воды.

Если делать это, можно возникнуть состояние, называемое гипонатриемия — задержка жидкости в организме, которая приводит к резкому снижению количества натрия в крови до критической отметки. Эксперты отметили, что пить надо только в том случае, если вы испытываете жажду. Никогда не нужно заставлять себя пить больше.

Слишком много заниматься спортом.

Это может привести к переутомлению, потере энергии, болезням, а у женщин — к нарушению менструального цикла.

Спать слишком много.

Пересыпание связано с рядом заболеваний, включая диабет и болезни сердца. В конце концов, оно может только способствовать дневной сонливости.

Агрессивная чистка зубов.

Не стоит чистить зубы слишком интенсивно — так можно повредить дёсна и эмаль.

Одержимость здоровым питанием.

Врачи отмечают, что сейчас растёт число пациентов с орторексией — расстройством приёма пищи, которое характеризуется навязчивым стремлением к «здоровому и правильному питанию», что приводит к значительным ограничениям в выборе продуктов. Если вы заметили у себя такое, лучше обратиться к врачу.