6 эффектов для здоровья от поедания белого риса

Есть и плюсы, и минусы

Белый рис — один из самых популярных видов. Он имеет плохую репутацию из-за того, что обрабатывается, и коричневый рис считается более полезным. Издание Eat this, not that! подробно рассказало, что же происходит с организмом от белого риса.