6 эффектов для здоровья от поедания белого риса

6 эффектов для здоровья от поедания белого рисаЕсть и плюсы, и минусы
Белый рис — один из самых популярных видов. Он имеет плохую репутацию из-за того, что обрабатывается, и коричневый рис считается более полезным. Издание Eat this, not that! подробно рассказало, что же происходит с организмом от белого риса.
1. Вы будете получать здоровую клетчатку и другие питательные вещества.
В 100 граммах белого риса содержится почти один грамм клетчатки. Конечно, в коричневом рисе её больше, но тем не менее. Кроме того, белый рис содержит витамины и минералы, такие как цинк, селен, ниацин, фолат, фосфор и витамин B6.
2. У вас может быть больше энергии.
Белый рис — это источник углеводов, который является «топливом» для тела. Витамины тоже могут помочь поддерживать уровень энергии.
3. У вас могут быть более крепкие кости.
В белом рисе содержится марганец, который полезен для костей.
4. Может увеличиться риск развития диабета второго типа.
Одно большое исследование показало, что употребление более пяти порций белого риса в неделю приводит к повышенному риску диабета второго типа.
5. Вы съесть много мышьяка.
Он был обнаружен в рисе, поэтому, когда вы едите его, вы потребляете и мышьяк.
6. Вы можете стать более склонны к развитию метаболического синдрома.
Хотя необходимы дополнительные данные, некоторые исследования предполагают связь между потреблением белого риса и риском метаболического синдрома.
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