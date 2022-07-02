6 лучших чаёв для похудения

Имбирный чай. Чёрный чай.

Обычно он содержит флавоноиды, которые ускоряют обмен веществ и способствуют снижению веса за счёт сжигания избыточных калорий или жира в организме.

Маття, или матча.

Диетологи говорят, что приём чашки чая маття перед тренировкой ускоряет обмен веществ и окисление жиров, что может способствовать снижению веса.

Зелёный чай. Улун.

Исследование, проведённое в 2009 году, показало, что более 64-66% участников шестинедельного эксперимента, страдающих ожирением и избыточным весом, при употреблении 8 граммов чая улун в день потеряли почти килограмм.

Ройбуш.

Напиток содержит аспалатин. Это соединение потенциально может способствовать ускорению метаболизма, однако необходимо провести дополнительные исследования.

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