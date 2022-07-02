6 лучших чаёв для похудения

6 лучших чаёв для похуденияУскоряют метаболизм
Имбирный чай.
Чёрный чай.
Обычно он содержит флавоноиды, которые ускоряют обмен веществ и способствуют снижению веса за счёт сжигания избыточных калорий или жира в организме.
- Маття, или матча.
Диетологи говорят, что приём чашки чая маття перед тренировкой ускоряет обмен веществ и окисление жиров, что может способствовать снижению веса.
Зелёный чай.
Улун.
Исследование, проведённое в 2009 году, показало, что более 64-66% участников шестинедельного эксперимента, страдающих ожирением и избыточным весом, при употреблении 8 граммов чая улун в день потеряли почти килограмм.
- Ройбуш.
Напиток содержит аспалатин. Это соединение потенциально может способствовать ускорению метаболизма, однако необходимо провести дополнительные исследования.
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