6 методов ухода за кожей, которые действительно работают

1. Витамин B3.

Он помогает контролировать выработку кожного сала и обладает сильными противовоспалительными свойствами. Ищите сыворотки, содержащие не менее десяти процентов витамина B3, или ниацинамида.

2. Меньше стресса.

Стресс в целом негативно влияет на состояние организма.

3. Коллагеновые сыворотки.

Они восстанавливают эластичность кожи, делая её более упругой и молодой.

4. Расширенный уход, включающий уход за кожей тела.

5. Увлажнение с помощью грибов.

Гриб тремелла известен тем, что является более мягкой и натуральной альтернативой гиалуроновой кислоте.

6. Технологии для ухода за кожей.

Некоторые люди отказываются от ботокса в пользу портативных микротоковых устройств, которые дают те же результаты в течение нескольких недель использования.