6 последствий неправильного ухода за полостью рта

Увеличивается риск сердечных заболеваний.

Согласно данным исследований, связь была тем сильнее, чем тяжелее проходил пародонтит. Учёные выяснили, что люди с заболеваниями десен на 49% чаще испытывают проблемы с сердцем.

Возрастет риск развития проблем с психическим здоровьем и аутоиммунных состояний.

Исследователи из Университета Бирмингема сообщали, что развивающееся заболевание десен может увеличить риск депрессии в течение следующих нескольких лет.

Люди с заболеванием десен в 9 раз чаще умирают от COVID-19.

Это показало недавнее исследование. Кроме того, международная команда учёных обнаружила, что у пациентов с COVID в три раза больше шансов оказаться в реанимации или на аппарате ИВЛ , если они страдают пародонтитом.

Пародонтит усугубляет воспалительные заболевания кишечника.

Исследователи говорят, что заболевания десен создают нездоровый дисбаланс в микробиоме полости рта, а дальше всё распространяется в кишечник.

Есть сильная связь с высоким кровяным давлением.

Исследования показывают, что люди, у которых есть заболевания десен, чаще страдают гипертонией.

Болезнь десен связана с болезнью Альцгеймера.

Другая научная работа утверждает, что чистка зубов два раза в день не только очищает зубы, но и предотвращает болезнь Альцгеймера.

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