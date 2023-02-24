6 видов листовой зелени, которые стоит есть каждый день

6 видов листовой зелени, которые стоит есть каждый деньМожно найти в крупных супермаркетах
Все мы знаем, что овощи являются неотъемлемой частью здорового питания. Включить в постоянный рацион можно и листовую зелень. Портал Eat this, not that! рассказал, какую лучше.
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1. Кейл.
Этот вид капусты богат витаминами и питательными веществами. Кроме того, кейл достаточно универсален.
2. Зелень одуванчика.
Она помогает увеличить выделение желчи, расщеплять жиры, облегчать пищеварение и помогает печени отфильтровывать потенциально опасные химические вещества.
3. Бок-чой.
Его также называют китайской черешковой капустой. Это крестоцветный овощ, а такие снижают риск развития рака и содержат питательные вещества.
4. Ростки брокколи.
Содержат такое же количество калорий и макроэлементов, что и брокколи, но примерно в 100 раз больше глюкорафанина. Те вещества, что образуются из него, обладают противораковым и антибактериальным эффектами.
5. Водяной кресс.
Он содержит наибольшее количество питательных веществ при наименьшем количестве калорий.
6. Шпинат.
Его не могло не быть в этом списке.