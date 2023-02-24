6 видов листовой зелени, которые стоит есть каждый день

1. Кейл.

Этот вид капусты богат витаминами и питательными веществами. Кроме того, кейл достаточно универсален.

2. Зелень одуванчика.

Она помогает увеличить выделение желчи, расщеплять жиры, облегчать пищеварение и помогает печени отфильтровывать потенциально опасные химические вещества.

3. Бок-чой.

Его также называют китайской черешковой капустой. Это крестоцветный овощ, а такие снижают риск развития рака и содержат питательные вещества.

4. Ростки брокколи.

Содержат такое же количество калорий и макроэлементов, что и брокколи, но примерно в 100 раз больше глюкорафанина. Те вещества, что образуются из него, обладают противораковым и антибактериальным эффектами.

5. Водяной кресс.

Он содержит наибольшее количество питательных веществ при наименьшем количестве калорий.

6. Шпинат.

Его не могло не быть в этом списке.