7 блюд из овощей, которые заставляют вас толстеть

1. Баклажан в темпуре.

Темпура традиционно готовится из яиц, муки и воды. Затем покрытые ею продукты обмакивают в масло и обжаривают во фритюре. Это добавляет к блюду лишние калории.

2. Свекольные чипсы.

В них слишком много жира и соли.

3. Соус из шпината и артишоков.

Несмотря на то, что в этом рецепте присутствуют шпинат и артишоки, сыр и сливки делают блюдо калорийным.

4. Жареная бамия.

Сама по себе бамия низкокалорийна, но обжарка в масле сводит это всё на нет.

5. Морковный торт.

Сахар, мука, масло, используемые для приготовления десерта, делают морковный торт одним из наименее полезных блюд из моркови.

6. Овощной гратен.

В этом блюде сладкий картофель, пастернак и свеклу заливают смесью густых сливок, сыра и масла перед запеканием. Эти овощи более крахмалистые, поэтому, естественно, содержат больше калорий и углеводов, а другие ингредиенты делают гратен ещё менее подходящим для диеты.

7. Оладьи из цветной капусты с айоли.

Цветная капуста действительно содержит ценные питательные вещества, такие как клетчатка и витамин С, но когда её обжаривают и окунают в соус на основе майонеза, овощ становится чрезвычайно калорийной версией самого себя.