7 блюд из овощей, которые заставляют вас толстеть

7 блюд из овощей, которые заставляют вас толстетьМорковный торт в их числе
Овощи часто рекомендуют добавлять в рацион для похудения и поддержания здоровья. Однако в некоторых видах эти продукты могут способствовать набору веса.
Фото: Unsplash
1. Баклажан в темпуре.
Темпура традиционно готовится из яиц, муки и воды. Затем покрытые ею продукты обмакивают в масло и обжаривают во фритюре. Это добавляет к блюду лишние калории.
2. Свекольные чипсы.
В них слишком много жира и соли.
3. Соус из шпината и артишоков.
Несмотря на то, что в этом рецепте присутствуют шпинат и артишоки, сыр и сливки делают блюдо калорийным.
4. Жареная бамия.
Сама по себе бамия низкокалорийна, но обжарка в масле сводит это всё на нет.
5. Морковный торт.
Сахар, мука, масло, используемые для приготовления десерта, делают морковный торт одним из наименее полезных блюд из моркови.
6. Овощной гратен.
В этом блюде сладкий картофель, пастернак и свеклу заливают смесью густых сливок, сыра и масла перед запеканием. Эти овощи более крахмалистые, поэтому, естественно, содержат больше калорий и углеводов, а другие ингредиенты делают гратен ещё менее подходящим для диеты.
7. Оладьи из цветной капусты с айоли.
Цветная капуста действительно содержит ценные питательные вещества, такие как клетчатка и витамин С, но когда её обжаривают и окунают в соус на основе майонеза, овощ становится чрезвычайно калорийной версией самого себя.