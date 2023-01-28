7 ужасных диет, которые только навредят вам

1. Диета воина.

Это популярный тип прерывистого голодания, при котором вы воздерживаетесь от еды в течение 20 часов в день и едите в течение четырёх часов ночью. На такой диете, конечно, можно похудеть, но организм вводится в состояние стресса, что плохо.

2. Диета оборотня (также известная как лунная диета).

Приверженцы этой диеты ориентируются на фазы Луны. В определённые фазы нужно голодать в течение 24 часов. Конечно, это маргинальный и ненаучный подход, который ещё и может нанести вред организму.

3. 24-часовая диета для сжигания жира.

Эта диета ограничивает потребление жидкости примерно до 300 калорий и исключает твёрдую пищу на 24 часа. Эксперты говорят, что такой режим питания контрпродуктивен.

4. Голливудская чудо-диета на 48 часов.

На этой диете нужно потреблять всего 400 калорий в день из сока. Как отметили эксперты, чем меньше калорий вы потребляете на диете, тем больше вероятность того, что она будет неустойчивой. Тогда в ней нет никакого смысла.

5. Львиная диета.

В ней нужно есть только красное мясо, воду и соль. Диета исключает продукты, которые обладают противовоспалительным действием и могут быть полезны для кишечника, — фрукты, овощи, орехи, семена и цельные зерна. Ничего хорошего в этом нет.

6. Диета Титокс.

По такой диете нужно пить травяные чаи , часто смешанные со стимуляторами, мочегонными и слабительными средствами, предназначенными для «детоксикации» вашего тела. Это всё тоже не имеет под собой никакой научной основы.

7. «Мастер Очищения».

Это старая диета с лимонадом, кайенским перцем и кленовым сиропом. Она предполагает употребление от шести до двенадцати стаканов такой смеси в течение дня. Из-за такой диеты тоже можно недополучить важных питательных веществ.