8 вещей, которые вы можете делать каждую ночь ради похудения

1. Если вы хотите похудеть, не ужинайте слишком поздно.

Люди, которые любят есть ближе к ночи, часто склонны употреблять более калорийную пищу или могут есть не потому, что они голодны, а потому что им скучно.

2. Если хочется перекусить перед сном, лучше съесть что-то молочное.

Казеин, содержащийся в молочке, переваривается медленнее, поэтому перекус перед сном может дать вашему телу белок, который он может использовать в течение ночи для восстановления и наращивания мышц.

3. Займитесь физическими упражнениями, но правильно рассчитывайте время.

Если вы тренируетесь слишком близко ко сну, вам может быть сложно заснуть. Но человеческое тело продолжает сжигать калории в течение нескольких часов после тренировки. Это стоит учитывать.

4. Не пейте алкоголь перед сном.

Алкоголь содержит много лишних калорий, из-за которых будет трудно похудеть.

5. Установите в спальне низкую температуру.

Сон в более прохладной комнате может помочь сжигать больше калорий за ночь.

6. Избегайте синего света.

Все экраны излучают синий свет, который может нарушить ваш циркадный ритм, или сна/бодрствования.

7. Придерживайтесь чёткого графика.

Ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день — это отличный способ управлять своим циркадным ритмом.

8. Проведите расслабляющий ритуал перед сном, например, выпейте чай или примите ванну.

Успокойтесь перед тем, как лечь спать, это может облегчить любой стресс, который у вас был в течение дня.