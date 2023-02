9 лучших продуктов и напитков для здоровья сердца

Это всё ещё и вкусно

Активный образ жизни в сочетании со здоровым питанием — лучшая профилактическая мера, которую вы можете предпринять, чтобы поддерживать здоровье сердца. Диетологи рассказали изданию Eat this, not that!, какие продукты и напитки лучше всего помогают снизить риск сердечно-сосудистых осложнений.