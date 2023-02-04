Фитнес и здоровье
19:43, 04 февраля 2023
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9 лучших продуктов и напитков для здоровья сердца

Это всё ещё и вкусно

Активный образ жизни в сочетании со здоровым питанием — лучшая профилактическая мера, которую вы можете предпринять, чтобы поддерживать здоровье сердца. Диетологи рассказали изданию Eat this, not that!, какие продукты и напитки лучше всего помогают снизить риск сердечно-сосудистых осложнений.

9 лучших продуктов и напитков для здоровья сердца

Фото: Unsplash

1. Яйца.

Эксперты говорят, что здоровые люди могут употреблять по целому яйцу в день.

2. Фисташки.

Исследования показали, что у людей, которые регулярно едят орехи, меньше шансов получить сердечный приступ или умереть от сердечных заболеваний.

3. Зелёный или чёрный чай.

Достаточно выпивать две чашки чая в день.

4. Цельнозерновые.

Употребление в пищу цельных зерен, таких как коричневый рис, ячмень, пшеница и т.д. связано с более низким систолическим кровяным давлением, низким уровнем холестерина и меньшим риском сердечных заболеваний.

9 лучших продуктов и напитков для здоровья сердца

Unsplash

5. Черника.

Её можно есть и свежую, и замороженную.

6. 100% апельсиновый сок.

Главное, чтобы это был не напиток с сахаром.

7. Помидоры.

Томаты полезны и в приготовленном в виде, в блюдах, а также в качестве томатного соуса.

8. Лосось.

Лосось богат жирными кислотами омега-3, которые помогают уменьшить воспаление во всём теле.

9. Крестоцветные овощи.

Это например брокколи и брюссельская капуста.

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