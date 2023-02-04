9 лучших продуктов и напитков для здоровья сердца

9 лучших продуктов и напитков для здоровья сердцаЭто всё ещё и вкусно
Активный образ жизни в сочетании со здоровым питанием — лучшая профилактическая мера, которую вы можете предпринять, чтобы поддерживать здоровье сердца. Диетологи рассказали изданию Eat this, not that!, какие продукты и напитки лучше всего помогают снизить риск сердечно-сосудистых осложнений.
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1. Яйца.
Эксперты говорят, что здоровые люди могут употреблять по целому яйцу в день.
2. Фисташки.
Исследования показали, что у людей, которые регулярно едят орехи, меньше шансов получить сердечный приступ или умереть от сердечных заболеваний.
3. Зелёный или чёрный чай.
Достаточно выпивать две чашки чая в день.
4. Цельнозерновые.
Употребление в пищу цельных зерен, таких как коричневый рис, ячмень, пшеница и т.д. связано с более низким систолическим кровяным давлением, низким уровнем холестерина и меньшим риском сердечных заболеваний.
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5. Черника.
Её можно есть и свежую, и замороженную.
6. 100% апельсиновый сок.
Главное, чтобы это был не напиток с сахаром.
7. Помидоры.
Томаты полезны и в приготовленном в виде, в блюдах, а также в качестве томатного соуса.
8. Лосось.
Лосось богат жирными кислотами омега-3, которые помогают уменьшить воспаление во всём теле.
9. Крестоцветные овощи.
Это например брокколи и брюссельская капуста.