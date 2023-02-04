9 лучших продуктов и напитков для здоровья сердца

1. Яйца.

Эксперты говорят, что здоровые люди могут употреблять по целому яйцу в день.

2. Фисташки.

Исследования показали, что у людей, которые регулярно едят орехи, меньше шансов получить сердечный приступ или умереть от сердечных заболеваний.

3. Зелёный или чёрный чай.

Достаточно выпивать две чашки чая в день.

4. Цельнозерновые.

Употребление в пищу цельных зерен, таких как коричневый рис, ячмень, пшеница и т.д. связано с более низким систолическим кровяным давлением, низким уровнем холестерина и меньшим риском сердечных заболеваний.