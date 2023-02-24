9 высокобелковых закусок для здоровья кишечника

9 высокобелковых закусок для здоровья кишечникаНапример, тост с бананом и арахисовой пастой
Диетологи и эксперты в области здравоохранения дали несколько рекомендаций по перекусам для здоровья кишечника, которые богаты белком.
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1. Сушёный нут.
Он содержит и много белка, и много клетчатки.
2. Творог.
Вы можете сочетать его с цельнозерновыми мюсли. Также вместо творога может есть фермерский сыр или рикотту.
3. Греческий йогурт.
Можно добавить ягоды и грецкие орехи, чтобы получить омега-3 жиры.
4. Кефир.
Он содержит около 10 граммов белка и в три раза больше пробиотиков, чем йогурт на порцию.
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5. Коллаген.
Его можно смешивать с овсянкой, йогуртом, смузи или послеобеденным кофе в качестве источника белка, стимулирующего работу кишечника.
6. Чечевичный или фасолевый соус.
В бобовых много белка.
7. Миндаль в шоколаде.
Лучше выбрать в тёмном шоколаде.
8. Бананы и арахисовая паста.
Бананы содержат пребиотики, а арахисовая паста — растительный белок и клетчатку.
9. Темпе.
Это ферментированный продукт питания, приготовляемый из соевых бобов.