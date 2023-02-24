Фитнес и здоровье
20:15, 24 февраля 2023
1 мин.

9 высокобелковых закусок для здоровья кишечника

Например, тост с бананом и арахисовой пастой

Диетологи и эксперты в области здравоохранения дали несколько рекомендаций по перекусам для здоровья кишечника, которые богаты белком.

9 высокобелковых закусок для здоровья кишечника

Фото: Unsplash

1. Сушёный нут.

Он содержит и много белка, и много клетчатки.

2. Творог.

Вы можете сочетать его с цельнозерновыми мюсли. Также вместо творога может есть фермерский сыр или рикотту.

3. Греческий йогурт.

Можно добавить ягоды и грецкие орехи, чтобы получить омега-3 жиры.

4. Кефир.

Он содержит около 10 граммов белка и в три раза больше пробиотиков, чем йогурт на порцию.

9 высокобелковых закусок для здоровья кишечника

Unsplash

5. Коллаген.

Его можно смешивать с овсянкой, йогуртом, смузи или послеобеденным кофе в качестве источника белка, стимулирующего работу кишечника.

6. Чечевичный или фасолевый соус.

В бобовых много белка.

7. Миндаль в шоколаде.

Лучше выбрать в тёмном шоколаде.

8. Бананы и арахисовая паста.

Бананы содержат пребиотики, а арахисовая паста — растительный белок и клетчатку.

9. Темпе.

Это ферментированный продукт питания, приготовляемый из соевых бобов.

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