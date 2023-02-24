9 высокобелковых закусок для здоровья кишечника

1. Сушёный нут.

Он содержит и много белка, и много клетчатки.

2. Творог.

Вы можете сочетать его с цельнозерновыми мюсли. Также вместо творога может есть фермерский сыр или рикотту.

3. Греческий йогурт.

Можно добавить ягоды и грецкие орехи, чтобы получить омега-3 жиры.

4. Кефир.

Он содержит около 10 граммов белка и в три раза больше пробиотиков, чем йогурт на порцию.