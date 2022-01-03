Академик РАН дал рецепт, как дожить до ста лет

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Академик РАН дал рецепт, как дожить до ста летСоветы простые
Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия раскрыл журналистам, залог здоровой и долгой жизни.
Его слова публикует издание «РИА Новости».
Конечно, нужно двигаться, потому что движение — это жизнь. Второе, надо, на мой взгляд, по-доброму смотреть на этот мир. Я не говорю, что надо всех прощать, просто ограждать себя от ненужных людей. Ну и, самое главное, я считаю, что это нацеленность на жизнь. Должна быть цель, понимаете, должно быть какое-то любимое занятие
Лео Бокерия
Академик РАН
Кроме того, следует вести здоровый образ жизни, правильно питаться и отказаться от алкоголя. Бокерия отметил, что любое количество спиртного повреждает слизистую желудка.
Источник: РИА Новости