Актуальное: как приучить организм к холоду, чтобы не заболевать

С наступлением зимы людям сложно адаптироваться к низким температурам, однако существует ряд способов приучить организм к холоду. Одним из самых эффективных способов привыкания к холоду, о котором Шуппо и рассказала, является криотерапия, то есть закаливание в медицинских условиях. Среди плюсов такого подхода: укрепление иммунной системы и повышение “уровня защитных сил организма”. Помимо прочего, медицинский работник посоветовал употреблять жиры в пищу для развития морозоустойчивости.

Низкая устойчивость организма к низким температурам может быть сигналом о проблемах со щитовидной железой, к чему приводят недостаток сна и стрессы, объяснил эксперт.

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