Актуальное: как приучить организм к холоду, чтобы не заболевать

Актуальное: как приучить организм к холоду, чтобы не заболеватьНе так это и сложно
Как приучить свой организм в низким температурам, да так, чтобы не заболеть, в интервью агентству "Прайм" рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и профилактической медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Сейчас ее советы особенно актуальны, декабрь на дворе.
С наступлением зимы людям сложно адаптироваться к низким температурам, однако существует ряд способов приучить организм к холоду. Одним из самых эффективных способов привыкания к холоду, о котором Шуппо и рассказала, является криотерапия, то есть закаливание в медицинских условиях. Среди плюсов такого подхода: укрепление иммунной системы и повышение “уровня защитных сил организма”. Помимо прочего, медицинский работник посоветовал употреблять жиры в пищу для развития морозоустойчивости.
Низкая устойчивость организма к низким температурам может быть сигналом о проблемах со щитовидной железой, к чему приводят недостаток сна и стрессы, объяснил эксперт.
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