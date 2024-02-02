Алкоголь действительно оказался полезен для сердца. Но есть нюансы

В последние годы большой резонанс произвели исследования, в которых обнаруживается связь между умеренным употреблением алкоголя и более низким риском смерти от болезней сердца. Однако эти исследования не имеют большого веса с научной точки зрения, так как они не были предназначены для доказательства причины и следствия. Вполне возможно, что люди, употребляющие вино в ходе экспериментов, просто сами по себе были здоровее.

Также более ранние исследования показали, что умеренное (до 1 порции в день для женщин и до 2 порций в день для мужчин) употребление алкоголя повышает уровень «хорошего» холестерина.

Существуют и такие научные работы, в которых отмечается, что ресвератрол, антиоксидант, содержащийся в красном вине, обладает полезными для сердца свойствами. При этом нет долгосрочных рандомизированных исследований, которые бы доказывали то, что употребление спиртного улучшает здоровье сердца. Вполне вероятно, что на самом деле польза от алкоголя относительно невелика, не относится ко всем людям и не способна перевесить риски для здоровья.