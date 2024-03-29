Алкоголизм повысил риск сердечных болезней, особенно у женщин

В исследовании, одном из крупнейших и наиболее разнообразных в своем роде, изучались данные более 430 000 членов Kaiser Permanente Северной Калифорнии. Исследователи отслеживали потребление алкоголя участниками в ходе регулярных медицинских обследований и наблюдали за ними на предмет диагностирования ишемической болезни сердца в течение четырех лет.

Выяснилось, что у женщин с высоким уровнем потребления алкоголя риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивался на 45% по сравнению с теми, кто пил умеренно. Для женщин, употребляющих алкоголь в больших количествах, этот риск возрастал до 68%. Хотя у мужчин также наблюдалось повышение риска при высоком потреблении алкоголя, оно было не таким значительным, как у женщин.

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