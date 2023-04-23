Алкоголизм приводит к хронической боли: что можно сделать

Полученные результаты указывают на потенциальные новые лекарственные мишени для лечения связанной с алкоголем хронической боли и повышенной чувствительности.

В исследовании сравнивались три группы взрослых мышей: животные, зависимые от алкоголя (чрезмерно пьющие), животные, которые имели ограниченный доступ к алкоголю и не считались зависимыми (умеренно пьющие), и те, которым никогда не давали алкоголь.

Исследователи обнаружили, что у зависимых мышей развивалась аллодиния во время отмены алкоголя, а последующий доступ к алкоголю значительно снижал болевую чувствительность. Однако примерно у половины мышей, которые не были зависимы от алкоголя, также наблюдались признаки повышения болевой чувствительности во время отказа от алкоголя, но эта нейропатия не восстанавливалась при повторном воздействии алкоголя.

Когда исследователи измерили уровень воспалительных белков в организме животных, они обнаружили, что, хотя пути воспаления были повышены как у зависимых, так и у не зависимых животных, конкретные молекулы были повышены только у зависимых мышей.

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