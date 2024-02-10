Аллергия? Новая иммунная клетка открыла перспективы для лечения

В основе аллергических реакций лежат антитела иммуноглобулина Е (IgE). Эти антитела, специфичные для отдельных аллергенов, вызывают выброс химических веществ, которые вызывают знакомые всем симптомы аллергии — от слезящихся глаз до затрудненного дыхания. Хотя организм вырабатывает эти антитела, остается вопрос: как они поддерживаются? Исследователи из Университета Макмастера и компании ALK-Abelló A/S считают, что нашли ответ в ранее неизвестном типе иммунных клеток: В-клетках памяти второго типа (MBC2). Эта уникальная клетка обладает способностью «запоминать» специфические аллергены и вырабатывать IgE-антитела, что потенциально объясняет долгосрочную природу аллергии.

У аллергиков значительно выше уровень MBC2 по сравнению с неаллергиками. Эти клетки специфически нацелены на такие аллергены, как арахис, пыльца и пылевые клещи, и «запоминают» их. Таргетинг или модификация функции MBC2s может предложить новые возможности для лечения аллергии.

Хотя это открытие, несомненно, является захватывающим, необходимы дальнейшие исследования, чтобы воплотить его в эффективные методы лечения.

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