Аллерголог рассказала россиянам о самых частых причинах аллергии

Если говорить о бытовых аллергенах, то, помимо вышеперечисленных, она отмечает и плесневые грибки, которые живут в почве домашних растений, либо во влажных помещениях, таких как ванная комната.

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