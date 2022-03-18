Аллерголог рассказала россиянам о самых частых причинах аллергии

Аллерголог рассказала россиянам о самых частых причинах аллергииКоторые встречаются и дома
Максимова объяснила, что наиболее частая аллергическая реакция проявляется в ответ на раздражители, которые содержатся в пищевых продуктах и пыльце растений, помимо этого ее может вызвать бытовая пыль, пылевые клещи или домашние питомцы.
Есть продукты питания, которые мы употребляем чаще, чем другие. К ним относятся, например, молоко, яйца, птица, рыба и так далее. Именно по той причине, что мы их часто используем в рационе питания, они чаще являются причинно-значимыми аллергенами при развитии пищевых аллергий
Если говорить о бытовых аллергенах, то, помимо вышеперечисленных, она отмечает и плесневые грибки, которые живут в почве домашних растений, либо во влажных помещениях, таких как ванная комната.
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